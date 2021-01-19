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Gaziantep'te anaokulu ve kreşlere kar tatili

Gece başlayan ve sabah da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep’te anaokulu ve kreşlerin 2 gün tatil edildiği duyuruldu.

Gece başlayan ve sabah da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te anaokulu ve kreşlerin 2 gün tatil edildiği duyuruldu.


Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinin 19-20 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile kreş, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların annelerinin de 19-20 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.


Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kentin kırsal kesimlerindeki bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Kırsal mahallelerde iş makineleri, çarşı merkezinde ise belediye temizlik işleri ekipleri tarafından küreme çalışmaları yürütülüyor.

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