Gaziantep'te "Arabasız Gün'' etkinliği

Kortejde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, “Çeşitlendir ve Devam et”, “Şehrini Kucakla”, Toplu Taşıma” ve “Yaya” yazılı dövizler ile Kamil Ocak Caddesi'nden başlayarak, sırasıyla Nail Bilen, Mithat Enç ve son olarak Ömer Asım Aksoy caddesine kadar vatandaşlarla birlikte yürüdü. Şehir merkezinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen kortej sonrası, Başkan Fatma Şahin, Oyuncakistan Parkı'nda yıl içerisinde en çok toplu taşıma, tramvay ve GAZİBİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) kullanan vatandaşlara bisiklet hediye etti. Başkan Şahin, hediye dağıtımında yaptığı konuşmada, zihinsel dönüşüm açısından bugünkü kortej yürüyüşünün büyük önemi olduğunu belirterek, “Yürüyüşü ana caddelerde yapma sebebimiz, insanlardaki farkındalığı artırmak. Etkinliği görünür hale getirerek dokunduğumuz insan sayısını artırmak hedefimiz'' dedi.

''En çok öne çıkaran şehirlerden biriyiz

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin yıllar öncesine dayandığını anlatan Başkan Şahin şunları kaydetti: “Bu etkinliği Türkiye'de en çok öne çıkaran şehirlerden biriyiz. Bu konuda belediye olarak teknik ekibimizle çok iyi çalıştık. İlk sloganımız ‘Birlikte Yürüyelim' idi. Daha sonra ikinci yılda ‘çeşitlendir devam et' dedik. Bunun arkasından Gaziantep olarak bisiklet yollarımızı artırdık. Bu süreçte tabi bizi çok zorladı. Ama değişim sahiden çok zor. İnsanların yaşamlarındaki değişimi sağlamak kolay değil. Bütün zorluklara rağmen yapmış olduğumuz planlı çalışmalar bizlerin istediği neticeleri almasına yol açtı.”

Yeşil Şehir Gaziantep olma sürecinden bahseden Şahin, “Sanayi başta olmak üzere şehirdeki birçok unsur üzerinde incelemelerimiz oldu. Saha araştırmalarımızı gerçekleştirdik, bu noktada projelerimizi ele aldık. İnsanın kentindeki sanayi atığının doğanın dengesini bozmaması gerekiyor, insan hayatına zarar vermemesi gerekiyor. Bu doğrultuda yüksek biyolojik arıtmaya geçtik. Sacır deresinin temizlenmesinde yaklaşık 200 milyonluk yatırım yaptık. Uluslararası kuruluşlarla çalıştık.” diye konuştu.

“Kentin havasını temiz tutmaya çalışıyoruz”

Sanayinin yanı sıra ulaşım konusunda Gaziantep'te hayata geçirilen çalışmaları anlatan Şahin, “Egzoz gazının havayı kirletmemesi lazım. O yüzden araç filomuzu belediye olarak gençleştirdik. Ayrıca GAZİRAY ve metro projelerimiz bulunuyor. Bu kentin var olan araç yoğunluğunu azaltarak toplu taşıma sayesinde de kentin havasını temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu projelerin yanı sıra çevremizi temiz tutmamızda önemli bir değere sahip olacak hidrojenli araçlar içinde temaslarımız sürüyor. Bu araçları da aldığımızda Türkiye'de önemli bir örnek teşkil edeceğiz.” İfadesini kullandı.

Etkinlikte, Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başkonsolosu Fatma Demirel, oda başkanları yer aldı. Hediye dağıtımı sonrası Başkan Şahin ve protokol, Gazi şehirliler ile günün anısına fotoğraf çektirdi.