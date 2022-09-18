Gaziantep'te araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı

Gaziantep'te 98 polisin katıldığı denetimlerde 348 araç ve bin 237 kişi kontrol edildi. Uygulamada araçlar ve insanlar didik didik arandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 ekip, 98 personelle kent genelinde farklı noktalarda denetimler gerçekleştirildi. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler 348 araç, bin 237 şahsı sorguladı. Kontrollerde ekipler araçların iç ve bagaj kısımlarında detaylı arama yaparken, kimlik bilgileri üzerinden sorgulamaları yapılan insanların ise üstünde suç unsuru arandı.

Kontrollerde aranan 7 şahıs ile üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alınırken, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 25 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.