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Gaziantep'te aranan 107 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda aranan 107 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranan 107 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptığı çalışmalarda aranan 107 şüpheli şahsı yakaladı. Ekipler, 14 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 8 şahsa da kabahatler kanununa aykırılıktan işlem yaptı.


Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi


Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 45 gram uyuşturucu madde, 5 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet tabanca, 183 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 4 adet kesici alet, 1 adet kapkaç konusu cep telefonu, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 2 adet çalıntı cep telefonu, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı kamera, bir miktar çalıntı para ile çeşitli türde çalıntı takı ve ziynet eşyası ele geçirdi.

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