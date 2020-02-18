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Gaziantep'te aranan 136 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te yapılan huzur-güven uygulamasında, aranması bulunan 136 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 120 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında, aranması bulunan 136 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 120 şahsa işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 136 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 35, hırsızlık suçundan 20 ve kabahatler kanundan 65 şahıs olmak üzere toplam 120 şahsa işlem yapıldı.


Operasyon kapsamında ise 873 gram uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kuru sıkı silah, 1 adet çalıntı televizyon, 7 adet çalıntı yapı malzemesi, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 bin paket kaçak sigara, 3 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı elektrik ısıtıcısı, 22 adet çalıntı eşya, 1 adet kumar makinesi, 9 adet kesici alet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 adet uyuşturucuyu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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