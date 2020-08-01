İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te aranan 30 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 32 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 32 şahsa işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayının son günü il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 13 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 13 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 6 şahsa ise kabahatler kanuna aykırılıktan işlem yapıldı.



Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi


Uygulama sırasında yapılan aramalar ise 71 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 4 adet ruhsatsız silah, 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet gasp edilen cep telefonu ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.