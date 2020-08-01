Gaziantep'te aranan 30 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 32 şahsa işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayının son günü il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 13 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 13 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 6 şahsa ise kabahatler kanuna aykırılıktan işlem yapıldı.

Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalar ise 71 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 4 adet ruhsatsız silah, 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet gasp edilen cep telefonu ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.