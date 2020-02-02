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Gaziantep'te aranan 62 şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda aranması bulunan 62 şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda şahsa çeşitli kanunlara aykırılıktan işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranması bulunan 62 şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda şahsa çeşitli kanunlara aykırılıktan işlem yapıldı.


Gaziantep'te 1 Şubat 2020 Cumartesi günü huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda aranması bulanan 62 şüpheli şahıs yakalanırken 12 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 45 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.


Uygulama kapsamında, 22.96 gram sıvılaştırılmış metamfetamin, 22.67 gram esrar, 12.63 gram metamfetamin, 1.10 gram bonzai, 20 adet extacy hap, 5 adet captagon hap, 3 Adet Ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet gasp edilen araç, 4 adet çalıntı araç, 1 adet gasp edilen cep telefonu, 14 adet fişek, 3 adet kartuş, 3 adet kesici alet, 2 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

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