İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

Gaziantep’te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.

Gaziantep'te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. ile 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. isimli şahıslar, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karşıyaka ve Dülükbaba mahallelerinde meydana gelen 2 adet "Otodan hırsızlık" başta olmak üzere, toplamda 10'u hırsızlık 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B., Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.


İbrahimli, Merveşehir ve Beylerbeyi Polis Merkezi bölgelerinde meydana gelen 3 adet "Otodan hırsızlık" ve "Mala zarar verme" olayları başta olmak üzere toplamda 7'si hırsızlık, 17 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli İ.S. de polisin yaptığı çalışmalarla yakalandı.


Gözaltına alınan iki şahsın da işlemlerinin ardından adli makamlara götürülmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.