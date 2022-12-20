İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te arazide gömülü bulunan bebek olayında 5 sanığa müebbet

Gaziantep’te bir bebeğin boş arazide gömülü bulunmasına ilişkin davada yargılanan 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi.

Gaziantep'te bir bebeğin boş arazide gömülü bulunmasına ilişkin davada yargılanan 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi.


Olay, 7 Mart 2021 tarihinde Şehitkamil ilçesi kırsal Humanız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki boş arazide toprağa gömülü halde bir bebek cesedi bulundu. Yaşanan olayın ardından Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ., Mehmet Ali G. ve Besma N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanıklardan Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ. ve Mehmet Ali G. tutuklanırken Besma N. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.



Karar duruşması görüldü


Olayla ilgili karar duruşması ise Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ. ve Mehmet Ali G. ile tutuksuz Besma N. ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları ret ederek tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise tüm sanıkların bebeğin ölümünde suç ortağı olduğunu ifade ederek sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep etti.



5 sanığa müebbet hapis cezası verildi


Daha sonrasında ise kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ., Mehmet Ali G. ve Besma N.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezalarında indirim yapılmasına yer olmadığına da hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Besma N. hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.