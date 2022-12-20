Gaziantep'te arazide gömülü bulunan bebek olayında 5 sanığa müebbet

Gaziantep'te bir bebeğin boş arazide gömülü bulunmasına ilişkin davada yargılanan 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi.

Olay, 7 Mart 2021 tarihinde Şehitkamil ilçesi kırsal Humanız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki boş arazide toprağa gömülü halde bir bebek cesedi bulundu. Yaşanan olayın ardından Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ., Mehmet Ali G. ve Besma N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanıklardan Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ. ve Mehmet Ali G. tutuklanırken Besma N. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

Karar duruşması görüldü

Olayla ilgili karar duruşması ise Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ. ve Mehmet Ali G. ile tutuksuz Besma N. ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları ret ederek tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise tüm sanıkların bebeğin ölümünde suç ortağı olduğunu ifade ederek sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep etti.

5 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Daha sonrasında ise kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe B., Ümran Ş., Yesmin İ., Mehmet Ali G. ve Besma N.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezalarında indirim yapılmasına yer olmadığına da hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Besma N. hakkında da yakalama kararı çıkardı.