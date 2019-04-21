Gaziantep'te Arnavut solistlerin gecesi

Gaziantep'te 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında gerçekleştirilen Gala Konseri'nde Arnavutluk solistler alkış aldı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2'nci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında “Gala Konseri”, GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi Ana Salonunda gerçekleştirildi. Orkestra şefi Artun Hoinic'in yönettiği Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından verilen konserde, baş kemancı olarak Didem Tepe yer aldı. Orkestraya, Arnavutluk Cumhuriyeti Ulusal Opera, Bale ve Halk Dansları Tiyatrosu Solistleri, soprano Eva Golemi, mezzo-soprano Vikena Kamenica ve tenor Denis Skura eşlik etti. 2 bölümden oluşan, konserde klasik müziğin seçkin eserlerinden 11 parça icra edildi. Ayrıca Türk Halk Müziği'nin tanınmış ismi Aşık Veysel unutulmaz eseri olan “Uzun ince bir yoldayım” Eva Golemi tarafından operaya uyarlanmış versiyonu seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda izleyenler ses sanatçılarını ve orkestrayı ayakta alkışlandı.

Festival, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 20.00'da, Samsun Devlet Operası ve Balesi tarafından sergilenecek olan, Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan" opereti ile devam edecek.