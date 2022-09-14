İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 153 tutuklama

Gaziantep’te 6 günde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan bin 111 şüpheliden 153’ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Gaziantep'te 6 günde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan bin 111 şüpheliden 153'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri son 6 günde kentin farklı semtlerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama, denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda, 34 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet kurusıkı tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, 196 adet fişek, 61 adet kesici-delici alet ele geçirilmiş, 202 faili meçhul hırsızlık olayının da aydınlatıldığı ifade edildi. Ayrıca kontrollerde yakalanan bin 111 şüpheliden 153'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 945 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılırken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 363 şüphelinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

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