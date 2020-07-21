Gaziantep'te baharatçılar sitesi kuruluyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İpekyolu üzerinde kurulacak olan ‘Baharatçılar Sitesi'nin, geçmişi asırlar öncesine dayanan baharat ticaretine uluslararası alanda boyut kazandırarak, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sunacağını söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, Meclis Üyesi ve İpekyolu Baharatçılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Şekeroğlu ile Genel Sekreter Özgür Bayram, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek, Gaziantep'te kurulması planlanan Baharatçılar Sitesi hakkında istişarelerde bulundular. Sitenin kuruluş amacı, kent ekonomisi ve turizmine sağlayacağı katkıların görüşüldüğü toplantıda konuşan GTB Başkanı Akıncı, GTB 12 nolu meslek komitesinin katkılarıyla kurulan İpekyolu Baharatçılar Kooperatifinin şehirde tüm baharatçıların bir çatı altında toplanması adına önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Baharatçılar sitesinin, Gaziantep'in gastronomi kimliğine doğrudan katkı sağlamasının yanı sıra mesleki birlikteliğin güçlenmesi ve baharat ticaretinin yaygınlaşmasına pozitif etkiler sağlayacağını kaydeden Akıncı, “Yaklaşık 2 bin yıl boyunca doğu ve batı arasında önemli bir kültür ve ticaret köprüsü oluşturan, turizmdeki cazibesini halen koruyan tarihi İpekyolu üzerinde bölge baharatçılarını bir araya getirecek modern bir sitenin şehrimizde kurulması gerek turizm ve gerekse de ticari açıdan bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi. Gaziantep, Kilis ve İslahiye'de faaliyetlerini sürdüren baharat üreticilerinin uzun yıllardır bir çatı altında toplanmaya yönelik taleplerinin bulunduğunu anımsatan GTB Meclis Üyesi ve İpekyolu Baharatçılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Şekeroğlu ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM)'de yer göstermesi ile bu hayali gerçekleştirme fırsatı bulduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, baharat üreticilerine sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Şekeroğlu, yakın bir zaman içerisinde BÜSEM'de temelleri atılacak olan baharatçılar sitesinin dünyada ve Türkiye'de sektör adına bir ilk oluşturacağını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin yer göstermesi ile zaman kaybetmeden kooperatifleşme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Şekeroğlu, 150 dönüm alan üzerinde inşaatı planlanan Baharatçılar Sitesinin yaklaşık 60 üretim merkezinden oluşacağını söyledi.

Baharatçılar Sitesinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilmesi için İstanbul'daki Kapalı Çarşı konseptine yakın bir özellikte dizayn edileceğini vurgulayan Şekeroğlu, farklılığını her anlamda açıkça ortaya koyacak olan sitenin üyelerine ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.