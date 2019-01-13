Gaziantep'te basın ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Gecesinin 5'incisi düzenlendi. Ödül gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk medyasının duayen isimleri ile Gaziantep'te görev yapan gazeteciler ve il protokolü katıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 5'inci kez düzenlediği geleneksel geceye siyaset, medya, bürokrasi ve iş dünyasının ilgisi yoğun oldu. Şirehan Otelde düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holdig Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, kaymakamlar, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Ödül törenine duayen gazeteciler katıldı

Geceye Türk medyasının duayen isimlerinden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak, Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Ersin Ramoğlu, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve eşi NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya ve RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy da katıldı.

Sorunların takipçisi olacağız

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gecenin açılışında yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti ve cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ay, “Gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramını gözetmeksizin hizmet eden meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bir kez daha gönülden kutluyorum” dedi.

Cemiyetin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ay,“Basınımızın zor günler geçirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Gazetelerimizin çoğu artık 20 yıl öncesi gibi siyah-beyaz çıkıyor. Sorunlarımızı çözmek üzere geçtiğimiz günlerde yönetim kurulumuzla Ankara'ya giderek Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül başta olmak üzere iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile görüştük. Sorunlarımızı ve çözüm yollarını anlattık. Ümidimizi kaybetmeden sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi cemiyet olarak Türkiye'ye örnek olan rüya gibi bir konut projesi gerçekleştirdik. 350 arkadaşımız konut sahibi oldu, hayallerine kavuştu. Basın Ödülleri Yarışmamızı bu yıl 5'inci kez gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızın eserlerinin kıymetli olduğunun bilinmesi gerekir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 7 kategoride düzenlenen yarışmamızda jüri üyeleri olarak görev alan tecrübeli ağabeylerimiz olan Cengiz Halil Çiçek, Hüseyin Toprak ve Ali Atalar ile jüride yer alan Genel Sekreterimiz Mehmet Boncuk'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerin emekleri kutsal

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te ve gazetecilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten çok anlamlı bir gün, bir gece. Sizlerin çalışkanlığı azmi emekleri bizim için çok kutsal. Tüm gazetecilerimizin basın günü kutluyorum. Sağlık başarı mutluluk temenni ediyorum. Bu güzel geceyi düzenleyen gazeteciler cemiyetimizin değerli yöneticilerine ve üyelerine çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bize güç ve moral verdiniz

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Önce ulusal basın ödülleri verildi. Yerel medyaya verdiği destek nedeniyle Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Anadolu Basını Özel Ödülüne layık görüldü. Küçükkaya'nın ödülünü CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya verdi. Küçükkaya “Gaziantep bizim için çok anlamlı bir şehir. Sabahları Çalar Saat macerasına başladığımız 6 yıl öncesinden itibaren bize çok güvendiniz, destek verdiniz. Dolayısıyla bize güç ve moral verdiniz. Türkiye'de basın zor bir dönemde geçiyor. Dolayısıyla yeniden yerelden güçlenerek basın özgürlüğünüzde demokraside tekrar ayağa kaldırmak için bir model olarak görüyoruz. Yerel basına desteğimiz devam edecek” dedi.

Yerel basın bu için gerçekten kalbi

Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de, ödülünü CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'dan aldı. Çelik, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada “İki buçuk ay sonra sandığa gideceğiz. Yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Tam da bu zamanda yerel basının ne denli önemli olduğu, yaptıkları görevini işlevselliğinin ne denli önemli ve değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Yerel basın bu işin gerçekten kalbi. Onlar işini layıkıyla ama çok zor şartlarda yapıyorlar o yüzden önümüzdeki zamanlarda umarım daha güçlü bir sektör oluruz. Bu ödülü takdir eden başta meslektaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başarılarıyla gurur duyduğum bir şehir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a da ödülünü GSO Başkanı Adnan Ünverdi verdi. Gaziantep'e büyük istek ve mutlulukla geldiklerini belirten Vahap Munyar, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna ve üyelerine çok teşekkür ederim. Gaziantep bilmediğimiz bir yer değil. Anadolu'nun en başarılı illerinden birisi. Kıskanarak izlediğim bir şehir. Başarılarıyla gurur duyduğum bir şehir. Gaziantep'e moral bulmak üzere geliyoruz” diye konuştu.

Gaziantep taraftarı futbola çok yakışıyordu

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'a da ödülünü Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu verdi. Arıkan, “Çok gurur ve onur verici. Bu ödülün arkasında sadece bir kişi yok. Birçok ekip var. Bu ödülü tüm TRT çalışanları adına arkadaşlarıma iletmek üzere alıyorum. Bu akşam ödül alan bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Gaziantep şehri, Gaziantep taraftarı futbola çok yakışıyordu. Şimdi Türk futbolu Gaziantep taraftarından yoksun. Ama şu an güzel bir takımları var. Gazişehir'in adım adım süper lige yürüyor olduğunu görmek güzel. Gaziantep'i süper ligde görmek istiyoruz” dedi.

Yerel basının sıkıntılarını çok iyi biliyorum

ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir'e ödülünü SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu verdi. Cem Öğretir, konuşmasında ekip çalışmasına dikkat çekerek “Bu bir ekip işi. Ben asla tek başına değilim. Haber merkezdeki herkesin selamını getirdim. Bu gece ailece bizi ağırlıyorsunuz bizim için önemli. Kızım Ada da burada. Benim başlangıcım da Eskişehir'de bir radyoda oldu. Ben yerel basından gelen bir isimim. Yerel basından İstanbul basına transfer olmuş bir isimim dolaysıyla yerel basının sıkıntılarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Son dönemde en çok tartıştığımız konu acaba geleneksel medya ölüyor mu, Sosyal medya geleneksel medyanın yerini mi alacak çok tartışacağımız bir konu. Bu noktada sizlerin çabasını çok önemli buluyorum. Çünkü genç simalar, geç zihinler o dönüşümü yakalayacak olan sizlersiniz. Yerelden genele bir bakış yapmamız lazım. Bu dönüşüm sizlerin elinizde. Elimizden gelen desteğin vermek istiyoruz. Bizimle bağınızı hiç koparmayın. Biz işimizi bölmeden ve bölünmeden yaparsak Türkiye'de bölünmeden yoluna devam edecek” dedi.

Anadolu medyası var diye ulusal basın var

NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir de ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak'tan aldı. Anadolu medyasının önemine dikkat çeken Öğretir, “Bugün burada bu kıymetli isimlerle sizlerin arasında olmak çok güzel bir şey. Gaziantep'ten ya da Anadolu'nun başka bir kentinden bir davet geldiğinde koşarak geliyoruz. Çünkü Anadolu medyasını önemsiyoruz. Anadolu medyası var diye ulusal medya var. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Gaziantep umut bulduğumuz bir il

Ödülünü Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un elinden alan Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ise,"Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'te bulunmak çok güzel. Gaziantep her zaman umut bulduğumuz bir kent. Ödülü tüm Dünya Gazetesi çalışanları adına almak istiyoruz. Eğip bükmeden bir toplumdan aldığımız yine topluma ayna gibi yansıtmaya devam etmek istiyoruz. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyoruz” dedi.

Biz başaramadık, Gaziantep başardı

Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'a da ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan verdi. Toprak, “Biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak TOKİ ile ev yapmayı başaramadık ama Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin başardığını görmekten mutluluk duyduk. Gaziantep'in girişimci ruhu sevgili başkan İbrahim Ay'a da intikal etmiş. Sizler başardınız. En kısa zamanda başkanımızı İstanbul'a çağırıp, nasıl başardığını anlatmasını isteyeceğiz” diyerek, GGC Başkanı İbrahim Ay'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Medyamızın da önemli odak merkezlerinden birisi

Radyo ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy ise ödülünü Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun'dan aldı. Başkan Gürsoy, “Burada olmaktan son derece mutluyum. Benim için sürpriz oldu. Aynı zamanda üyemiz olan İbrahim Ay kardeşimize, sevgili eşlerine çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep ekonomik alanda olduğu gibi medyamızın da önemli odak merkezlerinden birisi” dedi.

Gaziantep hep farklı bir şehir oldu

Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nun ödülünü ise Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin verdi. Ramoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Gaziantep bizim için hep önemli oldu. Çünkü benim bölgemde yer alan şehirlerin içerinde birlik ve beraberliğiyle kente olan bağlılığı ile Gaziantep hep farklı oldu. Bizde o farkı hep yaşatmaya o farkı fark ettirmeye çalıştık. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için Çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Çeleb Uşaglar güldürdü

Gecede kısa bir oyun sahneleyen Çeled Uşagların özellikle gazetecileri hiciv eden parodisi bol alkış aldı. Bu arada Gaziantep'in kültür ve sanatına katkılarından dolayıda Çeled Uşaglar Genel Yayın Yönetmeni Orhan Uslu'ya da özel plaket verildi.

Sevcan Orhan'dan müzik ziyafeti

Ulusal basının ardından yerel basın ödülleri verildi. Gaziantepli başarılı gazetecilerin ödüllendirildiği gece Türk Halk Müziğinin ünlü sesi Sevcan Orhan konseri ile devam etti. Sevilen sanatçı Sevcan Orhan, geç saatlere kadar en güzel eserlerini gazeteciler için söyledi. Eşleri ile birlikte geceye katılan gazetecilerin halk müziğinin birbirinden güzel parçalarını Sevcan Orhan'a eşlik ederek söylerken, zaman zaman da sahnede dans ederek, halay çekerek eğlendiler. Konser sonunda İsmail Küçükkaya ile GGC Başkanı İbrahim Ay ünlü sanatçıya üzerinde Antep işi bulunan kutnu kumaşından şal hediye etti. Bu özel gecenin sunumunu gerçekleştiren Zaim Başaslan'a ise GGC Başkanı İbrahim Ay ile Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik teşekkür plaket verdi.

Gecede makale kategorisinde Telgraf Gazetesinden Hasan Akpınar birinci olurken Sağlık Dünyasından Ali Rıza Torun ikinci, Ekspres Gazetesinden Semra Öztürk ise üçüncü oldu. Haber kategorisinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sait Vakkas Yağcı birici olurken Güneş Gazetesinden Çetin Karabıyık ikinci, A.A'dan Feride Pelin İnal ise üçüncü oldu. Röportaj kategorisinde ise Telgraf Gazetesinden Okan Çelik birinci olurken Dünya Gazetesinden Mustafa Tekin Çiçek ikinci, Face Dergisinden Tayyar Şafak Salıcı ise üçüncü oldu. Televizyon Haberciliği kategorisinde DHA Muhabiri Mustafa Kanlı birinci olurken İhlas Haber Ajansı Muhabiri Lider Olgun ikinci, A.A'dan Rıdvan Korkulutaş ise üçüncü oldu. Fotoğraf kategorisinde A.A'dan Kerem Kocalar birinci olurken İhlas Haber Ajansından Abdulkadir Güneş ikinci, DHA'dan Eyüp Burun ise üçüncü oldu. Sayfa Tasarımı kategorisinde Oluşum Gazetesinden Hüseyin Akçaay birinci olurken Telgraf Gazetesinden Eray Ünver ikinci, Referans Gazetesinden Nurcan Arar ise üçüncü oldu. Radyo Yayıncılığı kategorisinde Şirinnar FM'den Ahmet Atılmış birinci olurken Zeugma FM'den Anıl Özmutlu ikinci, Kilim FM'den Sibel Hüzün ise üçüncü oldu.

Gecede Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına katılarak, gelişmeleri aktaran İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, TRT Gaziantep Temsilcisi Bülent Çulçuoğlu, Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş, A Haber Gaziantep Temsilcisi Mehmet Sabri Uğurbaş ve A.A Gaziantep Başmuhabiri Hasan Özkal'a da ödül verildi.

2018 GGC Basın Ödüllerinde juri özel ödülünün sahibi Olay TV olurken, 2018 GGC Basın Ödülleri yarışmasında juri üyeleri Cengiz Halil Çiçek, Hüseyin Toprak, Ali Atalar ve Mehmet Boncuk'a da teşekkür plaketi sunuldu.