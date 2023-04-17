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Gaziantep'te bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs ve tramvaylar, yaklaşan Ramazan Bayramı arifesinde ve bayram sürecinde 4 gün ücretsiz olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve tramvaylar, yaklaşan Ramazan Bayramı arifesinde ve bayram sürecinde 4 gün ücretsiz olacak.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Yılı Nisan Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşiminde alınan karara göre arife ve bayram günleri boyunca, 4 gün belediyeye ait halk arasında turuncu otobüs olarak bilinen toplu taşıma araçları ve tramvaylar vatandaşların yararlanması amacıyla ücretsiz olacak.


Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak tarafından yönetilen meclis birleşiminde toplu taşımalardaki ücretsiz bayram uygulaması oy birliği ile kabul edildi.

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