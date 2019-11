Gaziantep'te bebek ölümleri ile yoğun mücadele

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin desteği ile yeni doğan ve bebek ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan ‘Yeni doğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi' düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Yeni doğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi' düzenlendi. Özel Gaziantep ANKA Hastanesi'nin desteği ile düzenlenen eğitim programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve Başhemşire Ayşe Koç'un hazır bulunduğu eğitimde ÇEKÜS birim sorumlusu ve NRP eğitimci doktoru Selda Doğan, NRP kurs ve eğitim sorumlu hemşiresi Hülya Durdu Bayır'ın öncülüğündeki eğitim 3 gün sürdü.

Programın açılış konuşmasını Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi sorumlusu Dr. Selda Doğan yaptı.

Doğan,“Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23'ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.”dedi

Eğitimde söz alan Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, ‘'Yenidoğan ölümlerinin azalmasında NRP eğitimi çok önemli bir yere sahiptir. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi böyle faydalı eğitimlere destek olarak bu durumu geleneksel hale getirecektir. Gaziantep'teki bebekler emin ellerdedir. Bu eğitimle sağlık çalışanlarının görevlerinde daha başarılı olacaklarına güvenimiz tamdır. Katılımlarından dolayı ANKA Hastanesi yönetimi adına, İl Sağlık Müdürlüğü ‘nün çok değerli hekimlerine, eğitimcilerine Gaziantep'te faaliyet gösteren özel hastanelerin sağlık çalışanlarına ve eğitimcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'' diye konuştu

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Burcu Günsoy ise ,”Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, 2014 yılı sonu itibariyle 2 bin 310 uygulayıcı kursunda, 47 bin 382 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir.”diye konuştu

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cihat Rıfat Yılmazer da konuşmasında,” Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan yoğun bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu eğitimler büyük önem arz etmektedir. “Doğum odasındaki herkesi” hedefleyen bu programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 7,2 e, neonatal ölüm hızı ise binde 4,1'e düşmüştür. “dedi.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Dr. Cihat Rıfat Yılmazer, Uzm. Dr. Burcu Günsoy ve ÇEKÜS Birim Sorumlusu ve NRP Eğitim Doktoru Selda Doğan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dr. Selda Doğan, Ebe Hülya Durdu Bayır,Yenidoğan Uzmanı Dr. Melek Büyükeren, Yeni doğan Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı'nın eğitimci olarak katıldığı programda 19 hemşire 3 ebe olmak üzere toplam 22 katılımcı 3 gün boyunca sözlü ve uygulamalı eğitim aldı. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.