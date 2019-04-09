Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'te Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. Korkunç kazada 25 kişi yaralanırken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan M.K. idaresindeki 27 ADK 21 plakalı belediye otobüsü, Yavuzeli Caddesi'nde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsü önce bir işçi servis minibüsüne, daha sonra da elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada belediye otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.