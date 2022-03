Gaziantep'te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan içerideki müşterilerin üzerine kurşun yağdırarak dehşet saçtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Mehmet Demir (25), arkadaşı Muhammet Can (25) ile birlikte berber dükkanına geldi. Mehmet Demir tıraş olmak için berber koltuğuna otururken arkadaşı Muhammet Can ise onu beklemeye başladı. Dükkanın önüne motosikletle gelen silahlı saldırgan dükkana girerek iki arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Demir ile Can ağır yaralandı.

Hastanede can verdi

Saldırgan motosikletle olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, doktorların ilk müdahalelerine rağmen kurtarılamazken ağır yaralanan Can yoğun bakım servisine alındı. Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken Can, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.