Gaziantep'te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Yasin Demir (25) berbere tıraş olmaya geldi. Demir berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tabancasıyla kurşun yağdırdı. Saldırıda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yasin Demir ağır yaralanırken, o sırada berberde bulunan Muhammet Can (25) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, ayağına mermi isabet eden Can ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Muhammet Abdulkadir Esen