Gaziantep'te beyaz altında rekolte sevinci

Araban Ovası'nda başlayan pamuk hasadında ilk ürünlerin yapılan kontrolünde rekolte ve kalite açısından yüksek seviyede olduğu belirlendi. Kırsal Fıstıklıdağ Mahallesi'ndeki hasadı yerinde inceleyen Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçi Arif Can'dan bilgiler aldı. 2021 yılının ilk makineli pamuk hasadında elde edilen pamukta yapılan kontrollerde pamuk kalitesinin ve rekoltesinin yüksek olduğunu tespit ettiklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Altun, “Yılın ilk pamuk hasadında dönüme 450-500 kilogram verim alındı. Üreticilerimiz ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışma ve emek verip bin bir masraf ile yetiştirdikleri pamuğun 2021 yılı makineli pamuk hasadı döneminde tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Çiftçi Arif Can ise, "Babamdan kalan Köyönü mevkiindeki şahsıma ait arazide yıllardan beri pamuk üretimi yapıyorum. Bu yıl Araban Ovası'nda 2021 yılının ilk pamuk hasadını yapan üretici olmam nedeniyle mutluyum. Bu hasat döneminde dönüme 450-500 kilogram verim almayı bekliyorum. Tüm pamuk üreticisi arkadaşlarıma bol kazançlı sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.