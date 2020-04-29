İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep’te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde geçen Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Musa N. ile Bayram C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bayram C., yanından bulundurduğu bıçakla Musa N.'ye saldırdı. Musa N. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, Bayram C. de olay yerinden kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Musa N., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Musa N.'nin ölümüne yol açan Bayram C. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.