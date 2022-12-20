İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Gaziantep’te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.


Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.



4 kişi yaralandı


Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



4 şahıs gözaltına alındı


Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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