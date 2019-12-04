Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Hoşgör ve Savcılı Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.