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Gaziantep'te bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi Araban yolu Beykent Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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