İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te bin 395 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin bir iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada bin 395 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada bin 395 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tırı durdu. Ekipler, tırın gizli bölmesinde yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Bir işyerine de baskın yapan ekipler, toplamda bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

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