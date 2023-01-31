Gaziantep'te bin 500 lisanslı sporcuya bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ndeki bin 500 lisanslı sporcuya törenle bisiklet dağıtıldı.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, kulüpte bulunan bin 500 lisanslı sporcuya bisiklet dağıtıldı. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in spor başarısına dikkat çekerek, "Gaziantep, spor şehri oluyor. Müjdeler olsun. 20 yıldan beri alanlardayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktığımızda, ‘Spor ne kaybetme üzüntüsü ne de kazanma sevincidir' anlayışıyla hareket ettik. Sporun bir özgüven olduğu bilinciyle hareket ettik ve hizmet verdik. Denizi olmayan Gaziantep'te yüzme şampiyonu çıkarttık. Bu şehir birçok kulvarda kendini öne çıkartıyor. Hafta sonu Antalya'da satranç turnuvası vardı. Gaziantep bu alanda da kendini gösterdi, başarı elde etti. Gaziantep'in gençlerinin daha başarılı olması için bir protokol imzaladık ve yetenek taramaları yapmaya karar verdik. Hangi gencimizin hangi alanda yeteneği varsa o yönde geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle spor alanındaki başarımızı ilerleteceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, sporculara bisiklet dağıtımını gerçekleştirdi.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri ve sporcular katıldı.