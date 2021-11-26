İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyon sonucu, bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu, bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 2021 Perşembe günü sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.