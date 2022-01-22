İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te bin 77 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyon sonucu bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyon sonucu bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki aramalar esnasında baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamete kaçak sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki aramalar esnasında baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıkması ise dikkat çekti. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.