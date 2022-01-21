İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında iş yerindeki aramalarda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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