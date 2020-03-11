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Gaziantep'te bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu mahallelerinde şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

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