Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir adrese kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin litre kapasiteli fiber tank, 1 adet santrafüj ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.