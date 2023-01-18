Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.