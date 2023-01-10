Gaziantep'te binlerce kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te bir adreste ve kargo paketinde yapılan aramalarda 10 bin adet dolu makaron ile 700 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak makaron ve sigara operasyonu düzenledi. Ekiplerin operasyon çerçevesinde bir adreste ve kargo paketinde yaptığı aramalarda 10 bin adet dolu makaron ile 700 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.