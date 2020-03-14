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Gaziantep'te bir araçta 42 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep’te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurkları bir araçta yaptığı aramada 42 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Doğu illerinden getirildiği belirlenen esrar maddesi ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.


Şahısların yapılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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