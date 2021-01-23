Gaziantep'te bir araçta 66 adet kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 66 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep polisi tarafından, Gaziantep'e doğu illerinden bir araç içerisinde çok sayıda cep telefonu getirileceğinin belirlenmesi üzerine Nizip Gaziantep yolu il girişinde yapılan çalışmalarda, şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada gizlenmiş halde toplam 66 adet cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlandı.