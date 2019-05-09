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Gaziantep'te bir ayda bin 780 şüpheli şahsa işlem yapıldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri, son bir ay içeri uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan toplam bin 780 kişiye işyem yapıldıŞahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarda bin 780 şüpheli şahsı yakalayarak işlem yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri, son bir ay içeri uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan toplam bin 780 kişiye işyem yapıldı


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarda bin 780 şüpheli şahsı yakalayarak işlem yaptı. Ekipler uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonlarda 305 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 26'sı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler hırsızlık suçundan ise 134 kişiye işlem yaparken, bunlardan 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Ekipler, çeşitli suçlardan aranan bin 341 kişiyi yakalayarak, adli ve idari işlem yaptı.

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