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Gaziantep'te bir evde 500 kök Hint keneviri bulundu

Gaziantep’te bir eve yapılan baskında 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te bir eve yapılan baskında 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette hint keneviri ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu araması yaptı. Yapılan aramada 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi.


Baskın sırasında adreste kimse bulunmazken olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

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