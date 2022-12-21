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Gaziantep'te bir evde EYP düzeneği malzemesi ele geçirildi

Gaziantep’te, bir evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te, bir evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan T.K. ve A.Z. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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