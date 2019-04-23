Gaziantep'te bir günde 2 bin 282 ünite kan bağışlandı

Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde azalan kan bağışı nedeniyle Gaziantep'te gerçekleştirilen kampanya kapsamında bir gün içerisinde toplam 2 bin 282 ünite kan bağışlandı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde bu yıl 10.'su düzenlenen kan bağışı festivalinde bir gün içerisinde toplam 2 bin 282 kişi kan bağışında bulundu. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sabah saat 08.00 ile akşam 21.30 arasında süren kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katıldığı kan bağış festivali Mehteran konseri ile başlarken, halaylarla sona erdi. Kan bağışı kampanyasında halka lokma tatlısı ikram edilirken geri dönüşüm çantasıyla birlikte kitap seti ve kırmızı gül verildi.

Kan Bağışı Festivaline katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bağışı kampanyasını önümüzdeki yıllara da taşımak istediklerini belirterek, "Kan bağışı yapmak en hayırlı işlerden bir tanesi. Verilen bir ünite kan ile en az 3 kişiye fayda sağlıyorsunuz. Şu ana kadar 14 bin 402 ünite kan bağışı topladık. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyamızı bugün düzenlememizin nedeni Ramazan ayı öncesi kan toplamak. Ramazan aylarında kan bağışı sayısı oldukça düşüyor. Sayılar düşse de kan ihtiyacı devam ediyor. Kan stoklarımızı Ramazan ayı öncesinde doldurmak istiyoruz. Kızılay'ımız sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde nerede, kimin, ne ihtiyacı varsa ona yardıma koşuyor. İnşallah bu hayrı devam ettireceğiz. Kan bağışı yapmanın her şeyden önce ilk faydası kendimize. Kan verdikten sonra vücudumuz taze kan üreterek kendini yeniliyor” diye konuştu.