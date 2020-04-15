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Gaziantep'te bir günde 487 market ve fırın denetimi

Korona virüs salgını nedeniyle Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki market ve fırın gibi iş yerlerine toplam 487 denetim yapıldı.


Gaziantep ve 9 ilçenin tamamında denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Kent genelinde ekipler, açıkta ürün satan market, fırın, unlu mamulleri gibi iş yerlerinde toplam 487 denetim yaptı. İş yerlerinin açılış kapanış saatlerine riayeti, iş yeri yoğunluğu, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, zaman zaman uyarı ve ikazlarda bulunurken açıkta ürün satan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen, maskesiz ve eldivensiz müşteri kabul eden iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına cezai işlem uyguladı.



Bir günde 487 denetim


Ekiplerin aralıksız yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 176, Şahinbey'de 28, Oğuzeli'nde 16, Nurdağı'nda 30, Karkamış'ta 12, Nizip'te 38, Yavuzeli'nde 16, Araban'da 26, İslahiye'de 37 ile il gıda ve yem şubelerinde 108 olmak üzere toplam 487 denetim yapıldığı açıklandı.


Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan öncülüğünde yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

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