İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te bir kadın depremden 99 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Gaziantep’te evi depremde yıkılan 43 yaşındaki Döne Sürücü, 99 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Gaziantep'te evi depremde yıkılan 43 yaşındaki Döne Sürücü, 99 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.


Depremde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman yerle bir oldu. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 99 saat sonra Döne Sürücü isimli 43 yaşındaki kadını enkaz altından canlı olarak çıkarttı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

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