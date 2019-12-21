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Gaziantep'te bir ki?i domuz gribi ??phesiyle hastaneye kald?r?ld?

Gaziantep’te yabanc? uyruklu bir ki?i, domuz gribi ??phesiyle hastaneye kald?r?ld?.

Gaziantep'te yabanc? uyruklu bir ki?i, domuz gribi ??phesiyle hastaneye kald?r?ld?. H1N1 vir?s? ??phesi ?zerine hastaya maskeli g?revliler taraf?ndan m?dahale edildi.


Edinilen bilgiye g?re, Gaziantep'te yabanc? uyruklu bir kad?n, ?ks?r?k, burun t?kan?kl???, a?r? gibi ?ikayetlerle Dr. Ersin Arslan E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne m?racaat etti. Kad?n hastan?n yap?lan ilk m?dahalesinde domuz gribi belirtilerine rastland?. G?r?len belirtiler ?zerine ise hastane alarm durumuna ge?ti. Belirtilerin ard?ndan hastane personeli maske ve eldiven kullan?rken, hastal???n g?r?ld??? kad?n ise g?zlem alt?na al?nd?. Hastal???n ba?lang?? a?amas?nda oldu?u belirtilirken hastal???n kayna??n?n tespiti i?in ?al??ma ba?lat?ld?.



"G?revliler aniden maske takmaya ba?lad?"


H1N1 vir?s?n?n tespit edildi?i dakikalarda hastaneye i?ne vurulmaya gelen Bekir ?zdemir isimli bir vatanda? ise, "Ben de hastanede i?erideydim. ??ne vurulmaya gelmi?tim. O anlarda bir hastada domuz gribi ??phesi oldu?u s?ylendi. Doktorlar, hem?ireler birden maske takmaya ba?lad?lar. Umar?m ?yle bir ?ey yoktur ya da varsa da b?y?meden gerekli ?nlemler al?n?r" diye konu?tu.

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