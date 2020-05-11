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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep merkeze bağlı kırsal Sam Mahallesi, korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.


Gaziantep'te, 6 bin nüfuslu kırsal Sam Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle 14 süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sam Mahallesi'nde oturan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması ve ailesinden 5 kişinin daha virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.


Mahalle, yaşanan gelişmelerin ardından bulaş riski de göze alınarak Şehitkamil İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallenin girişlerinde polis ekipleri barikatlarla önlem alırken, mahalleye giriş yapmak isteyenlere izin verilmedi. Mahalleden çıkış yapmak isteyen araçlar ise geri gönderildi.

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