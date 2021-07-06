Gaziantep'te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'in 9 ilçesinde belirlenen 5 bin kadın hayvan üreticisine 70 bin adet ‘atak-s yumurta tavuğu' dağıttı.

Kadın hayvan yetiştiricileri, yumurtlama oranı yüksek, bölge için uyumlu tavukların hanelerine ekonomik anlamda çok iyi bir getiri sağlayacağını ifade etti.

Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak, protein yönünden zengin gıdaların gerek şehirde gerekse de bölgede tüketilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kente bağlı 9 ilçedeki kadın 5 bin hayvan üreticisine 70 bin adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavukların dağıtımı gerçekleşti. Tavukların dağıtımı, ilçelerdeki kadın hayvan yetiştiricilerinin taleplerine göre düzenlendi. Kadın girişimciler, sosyal yardım niteliği taşıyan tavuk dağıtımlarının ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Kadın hayvan yetiştiricilerine ulaştırılan atak-s türü tavuklar, Gaziantep'in 9 ilçesindeki hanelere 15'er adet dağıtıldı. Tavuklar dağıtım zamanında 18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında bir ağırlığa sahip. Tavuklardan aylık ortalama 450 adet yumurta elde edilebiliyor.

Atak-s yumurta tavuklarını alan Fatma Murat, hali hazırda tavuk yetiştiriciliği yaptığını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine kadın hayvan yetiştiricileri için organize ettiği tavuk dağıtımları için teşekkür ederim” dedi.

Köy hayatında tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Ayşe Çakmak ise her haneye dağıtılan bölge için uyumlu atak-s türü için şunları söyledi: “Yumurtlama oranı yüksek olan tavukların ev ekonomimize olumlu etkisi olacak.”

Ayşe Geçken de tavuk dağıtımına öncülük eden Başkan Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileterek, “Hanemize dağıtılan tavuklar çok iyi bir ekonomik getiri sağlayacak” ifadelerini kullandı.