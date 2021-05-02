Gaziantep'te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı

Gaziantep'te tam kapanmayla beraber ana cadde ve sokaklar sessizliğini korukken, arka sokaklarda kalan caddelerde çocuklar bisikletleriyle turladı.

17 günlük tam kapanmanın üçüncü gününde de Gaziantep'te sessizlik sürüyor. Ana cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olanların haricinde insan yoğunluğu yaşanmazken, kentin arka sokaklarında ise boş yolları fırsata çeviren çocuklar bisikletleri ile tur attı. Bir süre yol üzerinde ilerleyen çocuklar, görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaştılar.