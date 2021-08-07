İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep 3.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın devam ediyor.



Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arkim Boya Fabrkası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın başladı. Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Neden çıktığı henüz ögrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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