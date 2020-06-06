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Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan panelvan tipi bir aracın içerisinden 24 kişi çıktı.

Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan panelvan tipi bir aracın içerisinden 24 kişi çıktı. Sosyal mesafe ve yolcu taşıma kapasitesi kurallarının hiçe sayıldığı manzara karşısında polis ekipleri bile şaşkınlık yaşadı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin yaptıkları son denetimde karşılaştıkları manzara ise bu kadar olmaz dedirtti. Şüphe üzerine durdurulan panelvan tipi bir araçta arama yapan ekipler, aracın ön kısmında 4, kapalı arka kısmında ise dip dibe 20 kişiyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis ekiplerinin, araçtakileri tek tek sayarak aşağı indirmesi ise trajikomik film sahnelerini akıllara getirdi.


Araçtan indirildikten sonra kimlik sorguları yapılan toplam 24 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten, araç sahibi ile araca ise fazla ve kurallara aykırı yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

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