İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten motosiklet hırsızlığı

Gaziantep’te, sabah erken saatlerde bir binaya giren iki şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı.

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde bir binaya giren iki şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap B blokta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 06.00 sıralarında binaya giren iki şüpheli şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 motosikleti çaldı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Görüntülerde, yüzünü bezle kapattığı görünen ve binaya giren iki şüphelinin, etrafı kontrol ettikten sonra koridorda bulunan motosikletlere yönelmesi ve motosikletleri alarak binadan çıkma anları yer aldı. Motosikleti çalınan vatandaşlar, olay sonrasında polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet sonrası olay yerinde inceleme yapılan ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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