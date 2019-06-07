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Gaziantep'te buğday ekili arazide yangın

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektarda ekili buğday yandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektarda ekili buğday yandı.


Edinilen bilgiye göre Nurdağı İslahiye karayolu üzerinde arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere de yayılan yangına itfaiye ekipleri ile arazözlerle müdahale edildi.


2 saatte kontrol altına alınan yangında, 10 hektarda ekili buğdayın yandığı öğrenildi.

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