Gaziantep'te caddelere korona darbesi

Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezindeki caddeler araç trafiğe kapatılırken yayaların kimlik kontrolü ve ateş ölçümünün ardından geçişine müsade edilecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karagöz, Gaziler, İnönü, Hoşgör caddelerimiz 09.04.2020 perşembe saat 09.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacaktır. Giriş çıkışlarda güvenlik güçlerimiz kimlik kontrolü yaparak kişilerin ateşini ölçeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Gül ayrıca caddelerin yoğunluğa göre geçici olarak yaya trafiğine de kapatılabileceğini de kaydetti.