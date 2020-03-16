Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde tüm camiler ve Kuran kursları dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de 3 Mart'ta ilk vak'anın görülmesi ile tedbirlerin arttırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yazı ile tüm kurum ve kuruluşların titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi için başlattığı çalışmalar doğrultusunda İslahiye ve Nurdağı İlçe Müftülüğüne bağlı toplamda 159 Cami ve 35 Kuran kursunda temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

İslahiye Müftü vekili Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı'mızdan ve valiliğimizden gelen uyarıya istinaden İslahiye'de 95 Nurdağı'nda 64 camimiz 35 Kuran kursumuz ve hizmet binalarımız temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Allah tüm vatandaşlarımızı her türlü tehlikeden korusun ve muhafaza eylesin dedi.

Dezenfekte çalışmalarının hafta sonuna kadar bitirilmesi planlandığı öğrenildi.